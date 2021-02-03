وزير الكهرباء يعرب عن استيائه من خدمات توصيل الكهرباء بعدد من القرى

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك جهدًا مبذولًا من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقرى والنجوع، قائلاً: كنت مستاء ولا أزال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء في عدد من القري.. وباقول لهم عايز أبعد واحد في القرية يحصل على نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها، وإلا فإننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال شاكر إنه لن يتخيل أحد حجم المنصرف على تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيرًا إلى أن المنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالي سيقدر بنحو 36 مليار جنيه، وتم الاستلاف من البنوك المصرية مبلغ قدره 20 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى الدور الذي قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة؛ لا سيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا، ومنها قطاع السياحية، بقوله : مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويلة من الزمن.