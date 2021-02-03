حركة تنقلات محدودة لضباط ومعاوني المباحث بمديرية أمن القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة، لمفتشي ورؤساء وضباط المباحث.

وشملت الحركة نقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، رئيسًا لمباحث قسم أول بنها، والرائد محمد شديد، رئيس مباحث قسم قها، رئيسًا لمباحث مركز شبين القناطر، والمقدم عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، رئيسًا لمباحث المرور بإدارة المرور، وتولي المقدم وائل رشاد، مفتش مباحث فرقة بنها، ونقل الرائد أحمد سامي نوار رئيس مباحث قسم أول بنها، لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبية.

كما جرى نقل المقدم أحمد شعراوي، مأمور قسم الخانكة إلى إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتضمنت الحركة أيضًا نقل النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز قليوب، لمركز شرطة بنها، والنقيب محمد خالد، معاون مركز قليوب، إلى قسم الخانكة، ونقل النقيب حسين السكران معاون مركز كفر شكر لقسم قها.