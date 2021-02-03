شريك سابق لصاحب قناة "أحمد ونهى": "اشترى بيت وعربية والطمع أعماه"

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

بعد انتشار فيديوهات مخلة بالآداب على قناة "أحمد ونهى، والتي تبث عبر يوتيوب، واتهام شاب بنشر فيديوهات خادشة، قال صبري زهران -شريك سابق للمتهم "نادر" صاحب القناة: إن المتهمين بدأوا مجال اليوتيوب من خلال مقاطع كوميدية، وأنه عمل فترة من الوقت في إعداد وإخراج مقاطع الفيديو لهم، قبل أن يتحولوا لإنتاج مقاطع الفيديو المنافية للآداب".

وأضاف زهران: "نادر حقق شهرة كبيرة وبقى معروف على مستوى مصر، ووضعه المادي بقى أحسن كتير، اشترى بيت وعربية، لكن الطمع ورغبته في تحقيق أرباح أكثر عموه وخلوه يعمل قناة جديدة نشر من خلالها هذه الفيديوهات المنافية للآداب".

وأكد الشريك السابق: "كنا بنعمل فيديوهات هادفة وربنا كرمنا وأحيانًا مكسبنا بيعدي 80 ألف في الشهر، نصحته كتير يبعد عن السكة دي وما استجابش، وهو من عيلة محترمة، وأكيد مفيش حد من أهله راضي عن اللي عمله، وأكيد هو نفسه ندمان دلوقتي".

وقال زهران: "في قنوات بتقدم محتوى أسوأ وبتكسب فلوس كتير، واللي خللى نادر يعمل كده إنه لقى ناس مبتقدمش أي محتوى وبتكسب بسهولة من الفيديوهات دي".

وبدأت نيابة مركز حوش بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع شابين وربة منزل لاتهامهما بإنتاج مقاطع منافية للآداب ونشرها من خلال قناة لهما على موقع "يوتيوب".

كانت وحدة مباحث مركز حوش عيسى قد حددت هوية القائمين على القناة، وتبين أنهم كل من " نادر .ال.ع" 26 عامًا، "ونهى .أ. أ" 30 عامًا ربة منزل، و"أحمد. ص" 23 عامًا وجميعهم مقيمون بحوش عيسى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي استياءً بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" عبر قناة، على موقع يوتيوب.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي مباحث الإنترنت بإغلاق القناة، وملاحقة القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.