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القوات البرية تنفذ تمرين "الصداقة 2021م"

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القوات البرية تنفذ تمرين "الصداقة 2021م" القوات البرية تنفذ تمرين "الصداقة 2021م"
مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي

القوات البرية تنفذ تمرين

نفّذت القوات البرية الملكية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021م" والذي يقام افتراضياً عبر الاتصال المرئي.

ويهدف هذا التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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