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تونس.. مقتل 4 جنود خلال تعقب إرهابيين

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تونس.. مقتل 4 جنود خلال تعقب إرهابيين تونس.. مقتل 4 جنود خلال تعقب إرهابيين
انفجر فيهم لغم تقليدي الصنع

تونس.. مقتل 4 جنود خلال تعقب إرهابيين

قتل أربعة جنود تونسيين، اليوم (الأربعاء)، في انفجار لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين خلال عملية تمشيط، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع محمد زكري.

وبيّن "زكري" أن الجنود الأربعة قتلوا خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع وسقطوا شهداء، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المهمة التي كان يقوم بها الجنود تأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تقوم بها القوات العسكرية غالبًا في هذه المنطقة.

وتقع جبال المغيلة في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر، وتمثل مخابئ أساسية لمتشددين يقومون في كل مرة بعمليات تستهدف الأمنيين والعسكريين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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