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بالصور.. يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها

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بالصور.. السيسي يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بالصور.. يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها

مصراوي Masrawy

04:48 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح ، عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التفقد يأتي استمراراً لمتابعة الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما استمع السيسي، إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.

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