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وزير الزراعة: تصدير أكثر من 3 ملايين بيضة و909 أطنان دواجن لدول العالم

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وزير الزراعة: تصدير أكثر من 3 ملايين بيضة و909 أطنان دواجن لدول العالم وزير الزراعة: تصدير أكثر من 3 ملايين بيضة و909 أطنان دواجن لدول العالم

مصراوي Masrawy

04:40 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وهو التقرير الذي أعده الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حول إجمالي ما تم تصديره من الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة والتفريخ بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي، اعتماد من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.

وقال القصير، في بيان له اليوم الأربعاء، أن التصدير يتم إلى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا حوالي 909 أطنان دواجن ومشتقاتها، و32 ألف كتكوت، و3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ.
وأضاف القصير أن وزارة الزراعة تدعم للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير
وأشار وزير الزراعة، إنه لأول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى طرح اراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الإنتاج، لافتا إلي أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما.

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