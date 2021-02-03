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الأكثر تضررًا.. طلب إحاطة بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأندية

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الزمالك الأكثر تضررًا.. طلب إحاطة بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأندية الأكثر تضررًا.. طلب إحاطة بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأندية

مصراوي Masrawy

04:31 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة أن المادة 8 مسلسل 50 من القانون نصت على أن اشتراكات الأندية ومراكز الشباب معفاة من الضريبة، مشيرًا إلى أنه عندما حدث التباس بين وزارتي الشباب والرياضة، والمالية، تم اللجوء إلى إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء العام الماضى، وجاء الرد بعدم تطبيق الضريبة على التجديد السنوى للاشتراكات، وتطبق فقط على الاشتراك لأول مرة، وبالرغم من عدم وضوح النص القانوني، إلا أن الأندية وافقت على تحصيل قيمة الضريبة.

وأكد الدكتور حسام المندوه، أنه رغم رد إدارة الفتوى فوجئت الأندية بقرار من وزير المالية بفرض الضريبة بأثر رجعي من عام 2017، قائلا: "هذا يعد عبء قاسي على الأندية وأعضائها الذين لا ذنب لهم إطلاقا فى هذا الالتباس الذي أكده عدم مطالبة وزارة المالية بمستحقاتها قبل عام 2020".

وأضاف البرلماني، أن نادي من أكثر الأندية الرياضية تضررًا من هذا القرار، مطالبا بضرورة تطبيق وزارة المالية لرد إدارة الفتوى، ورفع هذه الضرائب عن كاهل الأندية، ومنع تكرار أى التباس بين الوزارات مستقبلا.

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