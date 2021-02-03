"الغذاء والدواء" تسحب جميع تشغيلات مستحضر "بروفينال"

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بسبب خلل في الجودة تَمثّل في عدم مطابقة المواصفات المعتمدة

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستحضر PROFINAL Pediatric Suspension , الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) Gulf Pharmaceutical Industries، بسبب خلل في جودة المستحضر تمثل في عدم مطابقة عدد من تشغيلات المستحضر للمواصفات المعتمدة.

جاء ذلك في تعميم أرسلته "الغذاء والدواء" للجهات الصحية، ويحمل المستحضر الاسم العلمي Ibuprofen، ورقم التسجيل 74-186-98.

وأشارت "الهيئة" إلى إلزام الشركة بسحب المستحضر من جميع الجهات المستفيدة، ونصحت المستهلكين بإيقاف استخدام المستحضر ومراجهة الطبيب المختص لصرف البديل.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع لإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.