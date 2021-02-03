"الاتصالات" تعلن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة الافتراضية

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دعت الشركات المختارة لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) التي أسفرت عن فوز كل من: شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة، ومنحهما (90) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالفوز؛ لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، مشددةً على أن عدم استيفاء إحدى الشركتين الفائزتين لتلك المتطلبات خلال المهلة المحددة سينتج عنه اختيار المرشح الثالث كبديل، على أن تطبق عليه الإجراءات النظامية نفسها حسب ما ورد في وثيقة طلب الحصول على الترخيص.

وأوضحت الهيئة أن ترخيص تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح للمشغل الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون اشتراط امتلاك المشغل الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات القائمين ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

وأشارت إلى أن منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية سيسهم بشكل إيجابي في تحسين تجربة المستخدمين، ورفع جودة الخدمات، وتوفير المزيد من الخيارات الإضافية للمستخدمين؛ الأمر الذي سينعكس على تطور القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى تحفيز الابتكار، وإيجاد فرص وظيفية جديدة في أسواق القطاع.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت شركتي اتحاد فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في عام 2014م.

مما يذكر أنه في حال استكمال كل من "شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة" و"اتحاد ثروات التقنية" للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص خلال (90) يومًا، فسيصل مجموع تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في المملكة إلى (4) تراخيص.