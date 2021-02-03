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المرصد السوري: مقتل جندي تركي في هجوم مسلح بريف إدلب

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المرصد السوري: مقتل جندي تركي في هجوم مسلح بريف إدلب المرصد السوري: مقتل جندي تركي في هجوم مسلح بريف إدلب

مصراوي Masrawy

04:16 م الأربعاء 03 فبراير 2021

لندن - أ ش أ
لقى جندي تركي مصرعه متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي.
ذكرت ذلك قناة " اليوم" ، اليوم الأربعاء، نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد قد أعلن، في 31 يناير الماضي، عن إصابة عنصرين تركيين بجروح جراء استهداف مسلحين مجهولين أحد حراس القوات التركية في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب - اللاذقية (M4) بريف إدلب الغربي.
كما وثق المرصد في 17 يناير المنصرم إصابة جندي تركي برتبة رقيب، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على حراس النقطة التركية في قرية "باتبو" بريف حلب الغربي.

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