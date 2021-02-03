أخبار عاجلة

​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساؤوا التعامل مع "حياة كريمة" -
أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور) -
شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
ما الأسباب القضائية والإنسانية الملحة الداعية لاستحداث "الأنظمة الأربعة"؟ -
"آل الشيخ": تطوير التشريعات المتخصصة عملٌ جبّار  يُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه -
وزراء الخارجية العرب يرفضون الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الفلسطينيين -
"العواد": التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحًا تاريخيًّا -
ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى -
الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة بني سويف

Print
بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة بني سويف بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

04:27 م الأربعاء 03 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ صفوت نظير وكيل الوزارة، لتدريب الأئمة والواعظات، عن طريق عقد دورات تدريبية مختلفة.
وأوضح الدكتور منصور حسن، إنه سيجري عقد دورات للأئمة والواعظات في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع، ومهارات إعلامية، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكليات، بمقر الكليات التي جرى الاتفاق عليها بين الجامعة، ومديرية الأوقاف.
وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أنه جرى الاتفاق على فتح باب التسجيل لدرجة الماجستير، والدكتوراة للأئمة، للعام الدراسي الجاري 2021/2022،.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

شبكة عيون الإخبارية