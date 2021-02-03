بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ صفوت نظير وكيل الوزارة، لتدريب الأئمة والواعظات، عن طريق عقد دورات تدريبية مختلفة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، إنه سيجري عقد دورات للأئمة والواعظات في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع، ومهارات إعلامية، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكليات، بمقر الكليات التي جرى الاتفاق عليها بين الجامعة، ومديرية الأوقاف.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أنه جرى الاتفاق على فتح باب التسجيل لدرجة الماجستير، والدكتوراة للأئمة، للعام الدراسي الجاري 2021/2022،.