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وزير الكهرباء لـ"النواب": إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت مليارًا ونصف مليار جنيه

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وزير الكهرباء لـ"النواب": إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت مليارًا ونصف مليار جنيه وزير الكهرباء لـ"النواب": إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت مليارًا ونصف مليار جنيه

مصراوي Masrawy

04:24 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة عملت على رفع خطوط الجهد المتوسط من فوق أسطح البيوت، قائلًا: على الرغم من أن المنازل اتبنت بعد الخطوط وليس العكس.

وأشار الوزير، في تعقيبه على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، إلى أن إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت قرابة مليار ونصف المليار جنيه.

وأكد شاكر أن الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة؛ لوصول الكهرباء إلى كل القرى في ، بمواصفات علمية وبأسلاك معزولة، على الرغم من أن الأسلاك غير المعزولة معترف بها دوليًّا، مشيرًا إلى أن هناك إشكاليات بسبب عدم التخطيط الجيد، قائلًا: فيه شوارع اتساعها أقل من متر.

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