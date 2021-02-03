عدد العاملين أكبر من المطلوب.. وزير الكهرباء يكشف أسباب الاستعانة بـ"شعاع"

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن أسباب الاستعانة بشركة شعاع في قراءة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، موضحا أن فترة وجود "شعاع" مؤقتة.

وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع التي لا تحتاج لقراءة، قائلا: "لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة".

وتابع الوزير: "لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل"، لافتًا إلى أن العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب.

وأكد وزير الكهرباء، أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.

وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرًا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات.

وتابع: "أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء"، متابعا: "نحن مستعدين لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته".