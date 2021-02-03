وزير الكهرباء لـ"النواب": مستعدون لتعويض متضرري أعطال الكهرباء

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مصراوي Masrawy

نشأت علي

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أية أجهزة كهربائية بسبب أعطال الكهرباء وانقطاع التيار أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل، ولدينا أجهزة بالوزارة لتسجيل هذه الأوضاع.

وأكد شاكر، خلال إلقاء كلمته حول أداء وزارته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقرى والنجوع، قائلًا: كنت مستاء ولا أزال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء في عدد من القرى.. وبقول لهم: عايز أبعد واحد في القرية يحصل على نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها، وإلا فإننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك توصيلات جديدة للكهرباء بالقرى، حيث كان في السابق إذا تم قطع الكهرباء عن قرية يتم انقطاعها عن باقي القرى، فالتوصيلات الجديدة تحل هذه المشكلة وتفصل كل قرية، وهناك 70 مليار جنيه مرصودة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وتابع شاكر أنه لن يتخيل أحد حجم ما تم صرفه على تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيرًا إلى أن ما صرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالي سيقدر بنحو 36 مليار جنيه، وتم الاقتراض من البنوك المصرية مبلغا قدرة 20 مليار جنيه.

ونوه وزير الكهرباء بالدور الذي قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة، لا سيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا، ومنها قطاع السياحة بقوله: مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويلة من الزمن.