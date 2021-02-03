الجمعية السعودية للموارد البشرية تقيم لقاءها الشهري الرابع.. مساء اليوم

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يناقش مؤشرات الأداء للعنصر البشري ويستضيف المهندس أحمد الزهراني افتراضيًّا

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الرابع بعنوان "مؤشرات الأداء الرئيسية في مجال إدارة الموارد البشرية"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء الذي يقام في تمام الساعة الثامنة مساء، عن بُعد عبر برنامج "زوم"، المهندس أحمد الزهراني مدير استقطاب الكفاءات بإحدى شركات المملكة الكبرى.

وسيناقش اللقاء العديد من المحاور الرئيسية؛ ومنها: التعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية وخصائصها، القيم المضافة من استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية، مؤشرات الأداء السابقة واللاحقة، إعداد بطاقة مؤشر أداء، تمثيل مؤشرات الأداء بيانيًّا، إضافة إلى بعض مؤشرات الأداء الهامة في إدارة الموارد البشرية.

المهندس أحمد الزهراني حاصل على الاعتماد الدولي كمحترف وممارس لمؤشرات الأداء الرئيسية، بالإضافة إلى اعتمادات دولية متعددة في مجال إدارة الموارد البشرية، ولديه خبرة عملية في مجال إدارة الموارد البشرية تفوق ١٩ عامًا. ويحمل عدداً من الشهادات المهنية التخصصية؛ منها شهادة محاضر معتمد بمعهد مؤشرات الأداء الرئيسية بأستراليا.

يذكر أن الجمعية أطلقت في شهر نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات؛ سعياً منها لأن يكون هذا اللقاء بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ وذلك من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتسعى الجمعية من خلال مبادرة "اللقاء الشهري" إلى تأسيس بنية تحتية تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير؛ حيث يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الممارسات والأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك ويسجل ذلك بسجله التطوعي.