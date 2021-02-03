"سكتة دماغية أصابت السائق".. شاهد لحظات القيادة المرعبة للسيارة

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السائق: ظللت 10 أشهر خائفًا من مشاهدة الفيديو

التقطت كاميرا السيارة هذا المشهد المرعب منذ 10 أشهر، لكن الرجل الأسترالي صاحب السيارة ظل خائفًا من مشاهدة ما حدث في تلك اللحظة، حين أصيب بسكتة دماغية بسيطة وخرجت سيارته عن السيطرة تمامًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: نشرت صفحة "داش كام أونرز أستراليا" على يوتيوب، أمس الثلاثاء، فيديو الحادث الذي وقع على أحد الطرق الريفية منذ عشرة أشهر.

وحسب الصحيفة: تُظهر اللقطات سيارة فورد فالكون حمراء وهي تسير على الطريق الريفي، وفجأة تزيد سرعة السيارة وتدخل الحارة اليمنى متجاوزة سيارة أخرى على طريق جنوب أستراليا.

ثم تنحرف السيارة نحو الحارة اليسرى وتخرج عن الطريق تمامًا لتسير على ممر زراعي مجاور للطريق، كان واضحًا أن السائق فقد السيطرة على السيارة لكنه تمكن من تفادي شجرة ضخمة ليصطدم بسياج أحد الحقول، ويستمر في السير بسرعة داخل مزرعة مكونة من أشجار كثيفة، ويستمر بنفس سرعته حتى يصطدم بسياج خشبي آخر، وهنا تنخفض سرعة السيارة لتتوقف عقب الاصطدام بشجرة وتتراجع قليلًا، ثم يتوقف كل شيء حتى صوت الراديو، بينما تستمر ماسحات المطر في التحرك ويتصاعد بعض الدخان القليل من مقدمة السيارة.

وحسب الصحيفة: فعقب نشر الفيديو الذي حقق 96 ألف مشاهدة، رد السائق الذي يدعى "ديف" على التعليقات، حيث شرح أنه فقد السيطرة على السيارة بسبب إصابته بسكتة دماغية خفيفة.

ويقول "ديف": تم نقلي إلى المستشفى حيث خضعت لاختبار أشعة بالرنين المغناطيسي وفحص للمخ، والذي أظهر أنني مصاب بسكتة دماغية صغيرة.

ويؤكد أن صحته جيدة الآن، حيث يتعاطى أدوية لسيولة للدم وعلاجات أخرى.

وحسب موقع "مايو كلينيك": فالسكتة الدماغية الخفيفة أو العابرة تنتج عن انقطاع وصول الدم أو الأكسجين إلى المخ، وتدوم لبضع دقائق يصاب خلالها الشخص بالدوار والخَدَر أو الشلل في الوجه أو الذراع أو الساق، في جانب واحد من الجسد، ويفقد الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، ويصبح حديثه مشوشًا ويلاقي صعوبة في فهم الآخرين.

وعن سرعة السيارة يقول "ديف": لست متأكدًا من السرعة التي كنت أقود بها قبل أن أصطدم بالشجرة، لكنني تسببت ببعض الخدوش في السيارة.

ويعترف السائق بأنه استغرق 10 أشهر حتى استطاع مشاهدة لقطات الحادث، ويقول: "كنت خائفًا مما قد أراه".

وقال أحد المعلقين على الفيديو: "واحدة من أكبر مخاوفي أثناء القيادة هي الإصابة بسكتة دماغية أو عارض صحي مفاجئ"، وكتب آخر: "كان قائد السيارة محظوظًا للغاية لأنه اصطدم بهذا السياج ولم يصطدم بالشجرة الأولى التي كان يتجه إليها مباشرة".