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لتعزيز الثقافة عن المرض

‬ نظمت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، ممثلةً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، اليوم، محاضرة توعوية "عن بعد"، بعنوان "مرض فيروس كورونا ودور اللقاح في الوقاية منه".

جاء ذلك، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، ممثلةً بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة، برعاية من المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي.

وأكدت المحاضرة التي شهدها العديد من منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف عبر القاعة الافتراضية "ويبيكس"، أهمية تعزيز الثقافة الصحية اللازمة لمنسوبي ومنسوبات إدارة التعليم عن مرض "كورونا" الجديد، وكيفية الوقاية منه وأهمية أخذ اللقاحات اللازمة للفيروس، بما يضمن -بمشيئة الله- سلامة المجتمع التعليمي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي قدمها الدكتور طلال المالكي والدكتور أحمد المالكي، التعريف بفيروس كورونا المستجد، وأعراض الإصابة به، وطرق انتقال المرض وكيفية الوقاية منه، ولقاح كورونا وأهميته، فيما اختتمت المحاضرة بالإجابة عن استفسارات الحضور.

وقدم مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف متعب الحشيبري، شكره وتقديره لإدارة الشؤون الصحية بالمحافظة على جهودها الحثيثة في مكافحة وباء كورونا المستجد، وتعاونهم الدائم مع تعليم الطائف؛ لتوعية وتثقيف المجتمع التعليمي عن الفيروس، ودور اللقاح في الوقاية منه، داعيًا الجميع للالتزام بالاحترازات الوقائية من كورونا، متمنيًا للجميع السلامة.