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بعد مرور 30 عامًا.. عائلة "هليل" تحصل على الجنسية المصرية- صور

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بعد مرور 30 عامًا.. عائلة "هليل" تحصل على الجنسية المصرية- صور بعد مرور 30 عامًا.. عائلة "هليل" تحصل على الجنسية المصرية- صور

مصراوي Masrawy

04:22 م الأربعاء 03 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

"أصبح الحلم حقيقة".. هكذا قالت عائلة الشيخ عيد هليل البالغ عددها 25 فردًا، والتي ظلت بدون جنسيه لمدة 30 عامًا، بسبب خطأ غير مقصود من أحد العاملين.

وقال عيد هليل: "الحمد لله اليوم استخرجنا شهادات ميلاد مصرية وأصبح لي وأحفادي رقم قومي وبطاقات مصرية بعد 30 عامًا بدون هوية (غير معينين الجنسية)، واليوم أصبح الحلم حقيقة، ومن حق أحفادي الالتحاق بالمدارس، ويستطيعون ممارسة حياتهم الطبيعية مثل أي مواطن".

وأكد "هليل" أن أبنائه حرموا من أبسط حقوقهم، وهي التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها من الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري.

وقدم ابن مدينة دهب، الشكر للرئيس عبدالفتاح ، الذي وافق على منح الجنسية له ولأسرته، واستخراج كافة الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

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