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وكيل تعليم القليوبية: تفعيل الميكنة والتحول نحو الإدارة الإلكترونية

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وكيل تعليم القليوبية: تفعيل الميكنة والتحول نحو الإدارة الإلكترونية وكيل تعليم القليوبية: تفعيل الميكنة والتحول نحو الإدارة الإلكترونية

مصراوي Masrawy

04:20 م الأربعاء 03 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
عقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، بمحافظة القليوبية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات التعليمية والوكلاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مديري عموم الإدارات بالديوان.
وأكدت وكيل المديرية خلال الاجتماع، رفضها التعامل بديكتاتورية وإيمانها بالمشورة والعمل بروح الجماعة، والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن مكتبها مفتوح أمام الجميع لتلقي الشكاوى.
وشددت وكيلة المديرية خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بالتدريبات التكنولوجية التي تهدف لتنمية مهارات المعلمين ما ينعكس أثره على الطالب.
وأكدت إبراهيم، على ضرورة التحول نحو الإدارة الإلكترونية في مؤسسات التعليم وتفعيل الميكنة الإلكترونية في جميع مهام وأنشطة المؤسسة الإدارية، بالاعتماد على تقنيات المعلومات الضرورية، للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت وكيلة المديرية على ضرورة توفير بنية شبكية تحتية قوية وسريعة وآمنة داخل المدارس وتوفير كوادر بشرية مدربين على استخدام التقنيات الحديثة، والتعامل مع التكنولوجيا لمساعدة الطلاب أيام الامتحانات وتسهيل الاتصال بالمنصات التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية.

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