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تجهيز مدرجات جامعة بني سويف لاستقبال امتحانات التيرم الأول

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تجهيز مدرجات جامعة بني سويف لاستقبال امتحانات التيرم الأول تجهيز مدرجات جامعة بني سويف لاستقبال امتحانات التيرم الأول

مصراوي Masrawy

04:14 م الأربعاء 03 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بسرعة تجهيز المدرجات، والقاعات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمديري الكليات، بحضور أمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

وأكد رئيس الجامعة عودة العمل بكامل قوته بحضور جميع العاملين بداية من منتصف الشهر الحالي، وتخصيص مكتب داخل كل مجمع للجامعة سواء شرق أو غرب النيل، يضم وظائف حرفية لخدمة كليات كل مجمع.

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