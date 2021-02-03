رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير رومانيا الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبوخارست من خلال اللجنة المصرية الرومانية، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ميهاي ستيفان ستوبارو، سفير جمهورية رومانيا، اليوم الأربعاء، حيث جرى عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة؛ بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة أن هناك تعاونا متميزا وتاريخيا بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الرومانية في العديد من مجالات الصناعة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التي اتفق عليها مؤخرا بين العربية للتصنيع ووفد كبرى الشركات الرومانية، خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية، مشيرا إلى بحث إشتراك الشركات الرومانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه، أكد سفير رومانيا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة؛ ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد ستوبارو بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية على عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.