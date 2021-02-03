غدًا.. "المتمردون" بصالون سينما الهناجر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تستضيف سينما "الهناجر" بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية الذي يشرف عليه ويقدمه المخرج أحمد فؤاد درويش.

ويعرض الصالون لأول مرة الفيلم الروائي الطويل "المتمردون" إنتاج مؤسسة السينما عام 1966 ، قصة الكاتب الصحفي صلاح حافظ، سيناريو وإخراج توفيق صالح، تصوير أحمد خورشيد، ديكور صلاح مرعي.

الفيلم من بطولة شكري سرحان، زيزي مصطفى، شفيق نور الدين، توفيق الدقن، كمال حسين وحمدي أحمد.. ويناقش الفيلم الأوضاع في المجتمع المصري خلال فترة الأربعينيات وخطورة مرض السل.