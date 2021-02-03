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بالأسماء.. القوى العاملة تناشد المغادرين للأردن سرعة التوجه لبنك القاهرة لصرف مستحقاتهم

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بالأسماء.. القوى العاملة تناشد المغادرين للأردن سرعة التوجه لبنك القاهرة لصرف مستحقاتهم بالأسماء.. القوى العاملة تناشد المغادرين للأردن سرعة التوجه لبنك القاهرة لصرف مستحقاتهم

مصراوي Masrawy

04:02 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل القائمة الرابعة والعشرون من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 277 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 453 ألفاً و107 دولارات، أي ما يعادل 7 ملايين و91 ألفاً و134 جنيها مصريا تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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