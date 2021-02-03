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رئيس "مدينة بدر": تشغيل خط مواصلات من محطة الأتوبيس الرئيسية للسيدة عائشة

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رئيس "مدينة بدر": تشغيل خط مواصلات من محطة الأتوبيس الرئيسية للسيدة عائشة رئيس "مدينة بدر": تشغيل خط مواصلات من محطة الأتوبيس الرئيسية للسيدة عائشة

مصراوي Masrawy

03:57 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم التشغيل التجريبي لخط مواصلات خارجي جديد من مدينة بدر إلى محطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة، لينضم لباقي خطوط النقل العاملة بالمدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن مسار خط الأتوبيس الجديد يبدأ من محطة الأتوبيس الرئيسية مرورًا بالجامعة الروسية - طريق السويس - الدائرى - زهراء مدينة نصر - الحي العاشر- الحي السابع - جامعة الأزهر بنات - نادي السكة - مزلقان الدويقة - منشأة ناصر - وينتهي بمحطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة فى دفع حركة التنمية بالمدينة، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة، والسعي الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة.

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