في أصعب أوقات عالمنا.. مدبولي: نحقق معدلات إنجاز كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الأربعاء، خلال زيارته العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الأعمال المركزية؛ للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

وحرص مدبولي، خلال جولته في أرجاء المنطقة، على متابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخل موقع العمل، مشيدًا بما لاحظه من تطبيق دقيق لتلك الإجراءات، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطبيقها؛ حماية للعاملين داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الإنشائية الخاصة بالأبراج التي يتم تنفيذها داخل منطقة الأعمال المركزية، بواسطة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، ونسب الإنجاز الخاصة بكل برج.

وتفقد رئيس الوزراء برج "C08" الذي وصل حتى الآن إلى الدور الـ30، مستعرضًا النموذج المرئي لواجهات ملاحق الأبراج الإدارية والسكنية.

وتناول الشرح الموقف الخاص بتقديم أعمال الواجهات لعدد من الأبراج، وكذا تنفيذ الحوائط، والهيكل المعدني للبرج الأيقوني، بالإضافة إلى تقدم الأعمال الخاصة بمنطقة الخدمات المركزية والبنية التحتية لها.

وتفقد مدبولي أعمال تنفيذ الحديقة المركزية الموجودة بقلب العاصمة الإدارية، وقام بجولة تعرف خلالها على سير العمل في قطاعات تنفيذها؛ للوقوف على الموقف الحالي، والأعمال المطلوب تنفيذها لاكتمال المخطط المرتقب لهذا المشروع المهم.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع الحديقة المركزية، وتكثيف الزراعات ومصادر الري بها، وذلك في ضوء أهميتها؛ حيث تعتبر "رئة" العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسًا لقاطنيها وزوارها وتضيف مظهرًا حضاريًّا وصحيًّا لهذا المشروع الحضاري العملاق.

واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته، إلى عرض حول أعمال تنفيذ مشروع الحديقة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت الإشارة إلى أن التنفيذ يتم على مساحة تصل إلى نحو 723 فدانًا، بالإضافة إلى 5 مشروعات استثمارية مصاحبة جار التصميم لها.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع الحديقة المركزية يتم تنفيذه على ثلاثة قطاعات، تبدأ من مسجد الفتاح العليم، وصولًا إلى منطقة الأعمال المركزية، ومن المخطط أن تضم النادي الرياضي، وبحيرة القراءة والعلوم، والسينما المفتوحة، والحديقة التراثية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة الفنون، وحديقة تعليمية للأطفال، ومجمع المطاعم، والنادي الريفي، وبحيرة القوارب، ومنتجعًا صحيًّا، وحديقة ذات طابع إسلامي.

وشهدت الجولة استعراض موقف تقدم أعمال التنفيذ بالمشروع بالنسبة إلى القطاعات الرئيسية، ومكونات كل قطاع، ونسب التنفيذ الحالية.

وتضمنت الزيارة تفقد رئيس الوزراء مشروع الحي السكني الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة "R5- جاردن سيتي"، وقيامه بجولة في أرجاء المشروع، استمع خلالها رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذي لأعمال هذا المشروع الذي يقوم بتنفيذه عدد من الشركات، ونسب الإنجاز الخاص به، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن مشروع "R5" يأتي نسقه المعماري الحديث امتدادًا للطراز الفريد لحي جاردن سيتي العريق.

وقال مسؤولو الوزارة: تبلغ مساحة الحي السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 885 فدانًا، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعددًا من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.

وتتوزع الوحدات بحي "جاردن سيتي الجديدة"، كالتالي، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجًا للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس الوزراء بأهمية إسراع وتيرة العمل، وتكثيف العمالة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مجدداً التأكيد أن هذا المشروع كبير والأعمال التي تتم فيه ضخمة، والدولة المصرية عازمة على تنفيذه على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن، ويحقق الهدف الرئيسي بأن يكون نقلة نوعية في إدارة الدولة المصرية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مجدداً تأكيد أهمية الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، بمختلف مواقع العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، في وقت يُعد من أصعب الأوقات التي يمر بها عالمنا، وما تفرضه علينا أزمة فيروس كورونا من تحديات.