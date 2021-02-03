رئيس "بيئة النواب" يطالب بالبحث عن مركز تدريب في طاقة الرياح بالبحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإيجاد مركز تدريب في طاقة الرياح بمحافظة البحر الأحمر، لاسيما وأن هذه المحافظة يوجد بها النسبة الأكبر من طاقة الرياح.

وأضاف البرلماني، في تعقيبه على بيان وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن جميع العاملين في طاقة الرياح بالبحر الأحمر من خارج المحافظة، مشددًا على أهمية مراعاة ذلك للاعتماد على أبناء المحافظة في تشغيل هذه المحطات.

وأكد حسام عوض الله، أن الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتهجها وزارة الكهرباء والطاقة سيكون لها أثر كبير في الحفاظ على البيئة.