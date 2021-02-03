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برلمانيون لوزير الكهرباء: اللي مولع لمبة فوق تربة لا يحاسب كساكن القصر

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برلمانيون لوزير الكهرباء: اللي مولع لمبة فوق تربة لا يحاسب كساكن القصر برلمانيون لوزير الكهرباء: اللي مولع لمبة فوق تربة لا يحاسب كساكن القصر

مصراوي Masrawy

03:49 م الأربعاء 03 فبراير 2021

نشأت علي

طالب برلمانيون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، بمراعاة أوضاع الفقراء في فواتير الكهرباء.

جاء ذلك تعقيبًا على بيان وزير الكهرباء حول أداء وزارته؛ حيث طالب النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بمراعاة الفقراء من أبناء في فواتير الكهرباء، قائلاً: "المواطن بيتكهرب من ارتفاع فواتير الكهرباء.. يرجى سيادة الوزير مراعاة الغلبان".

وأضاف النحال أنه لا يمكن إنكار التحسن الملحوظ والفاعل في استقرار الكهرباء وعدم انقطاعها؛ لا سيما في محافظة البحيرة، داعيًا إلى أهمية مراجعة وتطوير أعمدة الكهرباء التي تتسبب في كهربة بعض المواطنين، ومن ثم وفاتهم، مع ضرورة وضع عازل لمنع "الكهربة" تُدرج ضمن تكلفة إنشاء هذه الأعمدة.

ومن جانبه، دعا النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود نظام مميكن ذكي يراعي الفوارق الطبقية في تحصيل فواتير الكهرباء وليس قائمًا على الشرائح كما هو معمول به حاليًّا، بقوله: مينفعش اللي مولع لمبة فوق التربة يتحاسب زي اللي قاعد في قصر.

وأضاف داود: "لا ينكر أحد المجهودات المبذولة التي أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي؛ لكن لا يمكن أن يكون لدينا وفر ونعامل جميع المواطنين بنفس الأسعار باختلاف طبقاتهم"، قائلاً: ابعدوا عن سكان القبور.

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