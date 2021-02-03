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مصراوي Masrawy

نشأت على

طالب النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بإلغاء احتكار وزارة الكهرباء إنتاج العدادات وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص؛ لإحداث منافسة، خصوصًا أن الأسعار مرتفعة، ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى انخفاضها.

وأشار عبد العزيز، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء حول أداء وزارته، إلى أن هناك تضاربًا في أسعار العدادات، وهناك شركات عديدة لإنتاج العدادات في مصر؛ فلماذا لا يتم فتح المجال؟ مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الريف المصري وتغيير وجهه بشكل متكامل؛ بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًّا وإتاحة الفرصة للاستثمار؛ خصوصًا أنه يعاني منذ عقود سوء التخطيط والتنمية.

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