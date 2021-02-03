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عبر بوابة "فرص".. بلدية مركز القفل تبرم عقدين استثماريين بحديقة الحد الجنوبي

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بنظام التأجير المؤقت.. ودعت الراغبين بالاستفادة للاطلاع على التفاصيل

عبر بوابة

وقعت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، صباح اليوم الأربعاء، عقدين استثماريين بحديقة الحد الجنوبي بقرية الحقلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها البلدية في عدد من الحدائق والمنتزهات بنظام التأجير المؤقت.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" التي تجمع العديد من الفرص الاستثمارية في بوابة واحدة.

وفي التفاصيل: أبرمت بلدية القفل من خلال بوابة "فرص" عقدي استئجار موقعين مختلفين بحديقة الحد الجنوبي، وتضمن العقد الأول تأجير عربة فود ترك، والعقد الثاني موقعًا لألعاب الأطفال، وذلك بهدف جذب الزوار وتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الحديقة.

وأوضح رئيس بلدية مركز القفل المكلف المهندس مشاري بن حسن الحاذق، أنه ما زال هناك العديد من الفرص المطروحة للاستثمار، والتي تعزز إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري بالمركز والقرى التابعة له من خلال تهيئة الأماكن العامة أن تكون متنفسًا للجميع.

ودعا الراغبين بالاستفادة من الخدمات الاستثمارية التي تقدمها البلدية إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، والاطلاع على كافة التفاصيل والخدمات المقدمة.

عبر بوابة

عبر بوابة

عبر بوابة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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