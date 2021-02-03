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كورونا في الكويت.. 756 إصابة جديدة ووفاة واحدة وشفاء 557 حالة

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كورونا في الكويت.. 756 إصابة جديدة ووفاة واحدة وشفاء 557 حالة كورونا في الكويت.. 756 إصابة جديدة ووفاة واحدة وشفاء 557 حالة
في الساعات الـ24 الماضية

كورونا في الكويت.. 756 إصابة جديدة ووفاة واحدة وشفاء 557 حالة

سجّلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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