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شاهد.. أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

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نفّذت 15274 جولة مكثفة بمشاركة 3 جهات حكومية

شاهد.. أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

نفّذت أمانة محافظة جدة منذ بداية شهر جمادى الآخرة الحالي 15.274 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي بأن الفرق الميدانية بمشاركة كل من (وزارة الداخلية - التجارة – هيئة الغذاء والدواء) نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد 737 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 6652 موقعاً، بعدد آليات معدات وحاويات 62324 جرى تطهيرها وتعقيمها.

وبيّن "البقمي" أن الأمانة نفذت حملة بمشاركة نحو 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة للتوعية بالإجراءات الاحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.

وأكد أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمناً دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

شاهد.. أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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