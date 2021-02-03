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"الكهرباء": 18 ألفًا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

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"الكهرباء": 18 ألفًا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم "الكهرباء": 18 ألفًا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

03:46 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء، بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأريعاء، بلغت 18 ألفًا و800 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألف ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 الفًا و200 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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مصراوي Masrawy

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