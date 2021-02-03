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الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن رخصة زراعة الأرز لعام 2021

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الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن رخصة زراعة الأرز لعام 2021 الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن رخصة زراعة الأرز لعام 2021

مصراوي Masrawy

03:43 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 205 لسنة 2020 بتاريخ 28/ 12/ 2020، بشأن رخص زراعة الأرز لعام 2021 في المحافظات الموضحة بالكشوف، حيث تبلغ المساحة المصرح بها 724200 فدان.

والمادة الثانية، تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقا لمحددات القرار الوزاري وإرسالها إلى الإدارات العامة للري المعنية وهندستها.

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