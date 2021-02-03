رئيس الوزراء يتفقد مركز معلومات ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الأربعاء، أعمال مبنى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي "N.N.1".

واستمع مدبولي، أثناء جولته في أرجاء مركز معلومات العاصمة، إلى شرح حول مكونات المركز، والموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والتكنولوجية له، ونسب التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وكذا ما يتعلق بالربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول معدلات تنفيذ المشروع، ومكوناته.

وأشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة نحو 200 فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2، ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومي للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 آلاف م2، ومبنى هرم العروض الرقمية.

ونوه وزير الاتصالات بأن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم أيضًا مركزًا للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة "مصر 2030"، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعًا متكاملاً لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن دورها في إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب في هذه المجالات.