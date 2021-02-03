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مصدر بـ"نقل الكهرباء": 68 مليار جنيه استثمارات الشركة على مدى 5 سنوات

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مصدر بـ"نقل الكهرباء": 68 مليار جنيه استثمارات الشركة على مدى 5 سنوات مصدر بـ"نقل الكهرباء": 68 مليار جنيه استثمارات الشركة على مدى 5 سنوات

مصراوي Masrawy

03:41 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن إجمالي ما تم استثماره في تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 حتى الآن وصل إلى 68 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن تلك الاستثمارات تتضمن تدعيم نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، وما زال العمل مستمرًّا على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى نحو 76 مليار جنيه.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه، يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاستراتيجية للوزارة التي تموّلها الدولة، منوها بأنه تم تسوية مديونيات تصل إلى نحو 53 مليار جنيه لصالح وزارتى البترول والمالية، كانت مستحقة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر أن مستحقات "البترول" كانت ناتجة عن تكاليف شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لافتة إلى أن "المالية" تتحمل سداد الجزء الأكبر من تلك المديونيات، فضلًا عن نقل بعض الأصول والأراضي المملوكة للشركة المصرية للكهرباء، ووضعها تحت تصرف البترول في إطار مبادلة المديونيات.

وأكدت المصادر أن تلك المديونيات كانت مستحقة حتى عام 2020، وأن تسويتها سترفع العبء من على كاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وستسهم في فصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، والمقرر لها خلال الفترة حتى 2025.

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مصراوي Masrawy

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