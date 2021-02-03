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وزيرة الصحة: استلام شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال ساعات

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وزيرة الصحة: استلام شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال ساعات وزيرة الصحة: استلام شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال ساعات

مصراوي Masrawy

03:39 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من المنتظر استلام شحنات جديدة من لقاحات المستجد خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر أن نتسلم هذا الشهر جرعات كبيرة جدًا من اللقاح تغطي 100% من الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، وحتى العاملين في القطاع الخاص.

ولفتت إلى بدء تطعيم جميع الأطقم الطبية بـ 363 مستشفى على مستوى الجمهورية بداية من الأسبوع المقبل.

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