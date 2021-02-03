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وزيرة الصحة: وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال الشهر الحالي

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وزيرة الصحة: وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال الشهر الحالي وزيرة الصحة: وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال الشهر الحالي

مصراوي Masrawy

03:35 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وصول شحنات جديدة بكميات كبيرة من لقاحات المستجد إلى خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إنه "خلال ساعات قليلة ستأتي كميات، وخلال أيام ستكون هناك كميات أخرى كبيرة".

ولفت إلى أن أولويات التطعيم واضحة في مصر، بداية بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض الزمنة ثم باقي المواطنين تباعا طبقا لعوامل الخطورة.

وبدأت مصر، الأحد الماضي، توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، على الطواقم الطبية.

وقالت الوزيرة إنه تم البدء في حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر وبعض المستشفيات الجامعية أول أمس الاثنين، على أن تستمر لحين تطعيم جميع الأطقم التي أبدت رغبة في الحصول على التطعيم.

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