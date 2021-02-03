وزيرة الصحة: علاج وتحاليل كورونا مجانًا للمصريين والأجانب

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يتم تقديم خدمات تشخيص وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، مجانًا لكل المواطنين المقيمين في مصر من خلال منظومة وزارة الصحة.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في انخفاض متواصل، مضيفة: "المنحنى الوبائي يقل وكلنا نشعر بذلك ليس فقط أرقام وزارة الصحة".

ولفتت إلى وجود سعة سريرية كبيرة متاحة أمام المصابين، إذ تشغل الحالات المصابة 30% فقط من أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل البالغة 22 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأضافت "زايد" أن الوزارة لديها سعة سريرية كبيرة بأجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية المركزة بالمستشفيات، فضلًا عن متابعة المرضى بالعزل المنزلي بصفة دورية، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وقالت إنه يتم تقديم 100% من التحاليل والعلاج مجانًا لمرضى فيروس كورونا، متابعة "مصر كبيرة وقادرة على مواجهة الوباء".