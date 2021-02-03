وزير الرياضة: النموذج المصري لتنظيم مونديال اليد أثبت كفاءة خلال جائحة كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بدور الحكومة المصرية والتي كانت بمثابة ملعب آخر كبير لإنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، بداية من التنظيم والاستضافة للفرق وحتى الختام المبهر.

ووجه الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قائلا إنه لولا الدور الذي قامت به وزارة الصحة والسكان لم تخرج البطولة بهذا النجاح الكبير، مشيرًا إلى تكاتف كافة جهات ومؤسسات الدولة من خلال كتيبة العمل في وزارة الصحة والتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التنسيق الأمني ودور وزارة الدفاع المصرية في رش وتعقيم كافة الأماكن الخاصة بإقامة البطولة.

وأكد "صبحي" أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة قبل انطلاق البطولة والذي كان بمثابة رسالة طمأنينة للعالم، حيث تم من خلاله الرد على كافة الاستفسارات واستعراض الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتنظيم ذلك الحدث العالمي الذي شاهده العالم أجمع.

كما أعرب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تقديره لجهود وزارة الصحة والسكان وتحملها المسؤولية الكاملة لصحة المصريين، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية على تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية للبطولة قامت لأول مرة بتأجيل الدورة الأوليمبية والتي كان من المقرر إقامتها خلال عام 2020 تستضيفها مصر وتقام عام 2021.

وأكد حسن مصطفى أن التحدي الكبير أمام العالم هو إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول نجاح البطولة، مثمنًا بذلك دور مصر في تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من مسئولين بأمريكا وأوروبا وأفريقيا حيث أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة، قائلًا "فتحنا الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال مصر".

وتبادل كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدروع التذكارية، احتفاءً بالنجاح الذي شهدته مصر في تنظيم البطولة من خلال التكاتف بين الوزارات والجهات المعنية.