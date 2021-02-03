بالصور.. تسليم الكابينة 1069 بشاطئ ستانلي لجمعية الأقزام المصرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

سلم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، الكابينة رقم 1069 بالطابق الأرضي شاطئ ستانلي، لجمعية الأقزام المصرية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خصص كابينة بشاطئ ستانلي للأقزام، في إطار العمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأعرب فؤاد مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأقزام، عن سعادتهم بالاستجابة السريعة من محافظ الإسكندرية لمطلبهم، قائلًا: "قرار المحافظ أدخل السعادة علينا وجعلنا نشعر بالفخر والكرامة".

وأكد المحافظ، أنه يجري تذليل كافة العقبات والتحديات أمام الأقزام وقصار القامة، سعيًا لتوفير حياة كريمة لهم.