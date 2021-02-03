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المواطن البسيط يستحق الدعم.. برلماني ينتقد دعم "الكهرباء" القطاع الصناعي بـ٢٢ مليار جنيه

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المواطن البسيط يستحق الدعم.. برلماني ينتقد دعم "الكهرباء" القطاع الصناعي بـ٢٢ مليار جنيه المواطن البسيط يستحق الدعم.. برلماني ينتقد دعم "الكهرباء" القطاع الصناعي بـ٢٢ مليار جنيه

مصراوي Masrawy

02:56 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة في يناير ٢٠٢٠؛ لإلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، وتم الموافقة من الوزير للتطبيق من ١ يوليو ٢٠٢٠؛ ولكن تم تجاهل هذا الاتفاق.

وأضاف منصور، في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعليقًا على بيان وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، أنه في مشروع الموازنة الجديد تتجه الوزارة إلى إلغاء الدعم نهائيًّا، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة محدودي الدخل، وبعض الفئات؛ مثل تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

ولفت النائب إلى دعم القطاع الصناعي بمبلغ ٢٢ مليار جنيه، والمواطن البسيط يستحق الدعم.

وفي ما يتعلق بمشكلات عدادات الكهرباء والقراءات الجزافية، قال منصور: إن وصول الفائض عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ إلى نحو ٥٠%؛ وهو أمر جيد، حيث تم دراسة استغلاله بالصورة المثلى، ونطلب موافاتنا بالخطة.

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