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ضبط 178 سلاح ناري وتنفيذ 76849 حكم قضائي متنوع في 24 ساعة

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ضبط 178 سلاح ناري وتنفيذ 76849 حكم قضائي متنوع في 24 ساعة ضبط 178 سلاح ناري وتنفيذ 76849 حكم قضائي متنوع في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

03:02 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (178 قطعة سلاح ناري، بحوزة 144 متهم).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 76849 حكم قضائي متنوع، بإجمالي (6578) محكوم عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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