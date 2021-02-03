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حصيلة تجارة مخدرات.. اتخاذ إجراءات قانونية حيال عصابة غسلت 60 مليون جنيه بالشرقية

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حصيلة تجارة مخدرات.. اتخاذ إجراءات قانونية حيال عصابة غسلت 60 مليون جنيه بالشرقية حصيلة تجارة مخدرات.. اتخاذ إجراءات قانونية حيال عصابة غسلت 60 مليون جنيه بالشرقية

مصراوي Masrawy

03:00 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص) مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقام المتهمون بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (5 مليون جنيه) تقريباً.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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