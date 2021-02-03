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"إرادة الرياض" يبدأ مشروع إيقاف التدخين بين المرضى المنومين

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عبر برامج تأهيلية وعلاجية مكثفة

أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، البدء في تطبيق مشروعه الجديد "بيئة بلا تدخين"، والذي يستهدف علاج الإدمان على التدخين بشكل كامل بين نزلائه في أقسام علاج الإدمان والأقسام النفسية.

كما يستهدف نزلاء منزل منتصف الطريق للمتعافين من المواد المخدرة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، من خلال مساعدة المرضى على الإقلاع عن هذه الآفة خلال رحلة العلاج.

جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع الذي نفذته وحدة مكافحة التدخين بأقسام علاج الإدمان في المجمع، برعاية وحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وعدد من المسؤولين والمختصين في المجمع، والذي تضمن التعريف بأهمية المشروع في تحقيق رؤية 2030.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن المشروع سيسهم في زيادة فعالية البرامج العلاجية للنزلاء، فلا يكتفى بعلاجهم من إدمان المواد المخدرة والأعراض النفسية فقط، بل سيمتد لمساعدتهم للإقلاع عن التدخين الذي يعتبر في أحيان كثيرة مرحلة أولى للمرض.

وحدد "المجمع" تاريخ منتصف شهر فبراير موعدًا لبداية تنفيذ المشروع، والذي سينطلق بمرحلة تمهيدية للتدرج في إيقاف التدخين يتبعها التوقف التام داخل أجنحة التنويم، تزامنًا مع تقديم الأدوية المساعدة والخدمات العلاجية الأخرى كالعلاج النفسي غير الدوائي، والخدمة الاجتماعية والأنشطة وبرامج الترفيه والتغذية العلاجية.

وتضمن برنامج التدشين استعراض البرنامج العلاجي ومشروع التحسين، والذي قدّم فيه الدكتور رعد الغامدي، والدكتورة صفاء صابر، والدكتور رياض النملة، شرحًا توضيحيًّا للخطوات الفنية والإدارية للعمل، والأهداف التي يسعى لتحقيقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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