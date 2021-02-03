أخبار عاجلة

​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساؤوا التعامل مع "حياة كريمة" -
أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور) -
شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
ما الأسباب القضائية والإنسانية الملحة الداعية لاستحداث "الأنظمة الأربعة"؟ -
"آل الشيخ": تطوير التشريعات المتخصصة عملٌ جبّار  يُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه -
وزراء الخارجية العرب يرفضون الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الفلسطينيين -
"العواد": التشريعات التي أعلنها ولي العهد تمثل إصلاحًا تاريخيًّا -
ولي العهد السعودي: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالمملكة العام الحالى -
الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8542.55 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8542.55 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8542.55 نقطة
بتداولات قيمتها 10 مليارات ريال لأكثر من 225 مليون سهم

مؤشر

‬أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8542.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، بحر العرب، وام أي اس، والأندلس، والواحة، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسوليدرتي تكافل، وأسمنت العربية، ومجموعة الحكير، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و6.26%.

وكانت أسهم شركات المصافي، والإنماء، وكيان السعودية، وبحر العرب، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، وباعظيم، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 145.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.01 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 415 ألف سهم تقاسمتها 1408 صفقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية

الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية

"كأس السعودية" للفروسية.. مكتسبات إعلامية دولية وعمل متواصل لتعزيز الهوية

"كأس السعودية" للفروسية.. مكتسبات إعلامية دولية وعمل متواصل لتعزيز الهوية

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

شبكة عيون الإخبارية