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"رويترز": كورونا أصاب أكثر من 300 مليون شخص في الهند

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"رويترز": كورونا أصاب أكثر من 300 مليون شخص في الهند "رويترز": كورونا أصاب أكثر من 300 مليون شخص في الهند
عرض نتائج مسح حكومي غداً

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على مسح حكومي للأجسام المضادة، أن نحو ربع سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة (أكثر من 300 مليون)، قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا؛ مما يشير إلى أن العدد الفعلي للإصابات هناك يزيد بكثير على الحصيلة الرسمية.

وبيّن المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة وأجرى المسح، سيعرض نتائجه في مؤتمر صحافي غداً.

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن المسح يشير إلى أن عدد الحالات الفعلي في الهند قد يكون تجاوز 300 مليون.

وأظهر مسح أجرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع، أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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