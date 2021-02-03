تعليق القدوم إلى المملكة.. فماذا عن رحلات المغادرة للخارج؟ هنا الإجابة

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20 دولة يُمنَع القدوم منها

بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية في المملكة، تقرر تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية إندونيسيا، إيرلندا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، الجمهورية البرتغالية، المملكة المتحدة، جمهورية تركيا، جمهورية جنوب إفريقيا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، جمهورية فرنسا، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند، اليابان). ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.

ووفقاً لهذه القرارات فإنه لن تكون هناك رحلات قدوم من الدول المذكورة، ولكن بالنسبة لرحلات المغادرة من المملكة، فقد أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر أن شركة مصر للطيران سوف تستمر في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات المختلفة من السعودية إلى جمهورية مصر العربية وإلى الدول الأخرى أثناء فترة التعليق. مضيفةً: "من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة"، مما يعني أنه مسموح برحلات المغادرة إلى خارج المملكة.وزارة الداخلية تعليق السماح بدخول السعودية