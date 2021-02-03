حملات مُكثفة على الطرق لضبط السائقين المتعاطين للمخدرات (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه حملات مُكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - الدقهلية – المنوفية - الشرقية – الغربية – البحيرة - الإسماعيلية - بورسعيد– مطروح – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا - الأقصر - أسوان) عن فحص (940) حالة بين السائقين، تبين إيجابية (70) حالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي قاموا بغسـل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.