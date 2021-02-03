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ضبط شخص يُنقب عن الآثار في القاهرة

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ضبط شخص يُنقب عن الآثار في القاهرة ضبط شخص يُنقب عن الآثار في القاهرة

مصراوي Masrawy

02:50 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخص يُنقب عن الآثار أسفل منزله بمنطقة الجمالية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (شخص) بالحفر خلسة بعقار ملكة بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكة، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها "1,5متر بعمق 7 متر " -الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر)، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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